Carmen Ojeda: ¿Por qué motivos consultan más frecuentemente las parejas?

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Cada vez son más las parejas que recurren a la terapia psicológica como estrategia en la superación de algún problema en la relación. Los motivos de consulta son muchos y muy variados, y normalmente se encuentran ligados al contexto y al momento del ciclo vital de la pareja.

Quiero mencionar algunos de los más comunes desde mi experiencia clínica y la forma en que la terapia de pareja puede resultar de ayuda en su superación.

Muy comúnmente, la pareja acude a consulta porque se encuentra atravesando una crisis vital y esto ha impactado su convivencia causando desajustes y constantes discusiones, reclamos, demandas, etc. También es frecuente que se consulte por algún evento de infidelidad, celos o desconfianza en la relación de pareja. La dificultad para la toma de una decisión vital, ya sea referente a la educación de los hijos, economía, relación con la familia de origen, entre otros, es también un tema frecuente en la consulta, así como los episodios de violencia doméstica y las dificultades ante nuevas organizaciones familiares, las llamadas familias ensambladas.

En cualquier situación de estas, una terapia de pareja puede ser muy útil, pues ofrece a los consultantes un espacio seguro, neutro, donde poder expresarse, sin miedo a ser juzgados, y encontrar en el terapeuta un tercer punto de vista, una tercera versión de lo que está sucediendo en la relación, que abarca una mirada más profunda de aquella que traen los miembros de la pareja.

El profesional, conocedor de la psicología de la pareja, poseedor de estrategias y técnicas de regulación emocional, comunicación, solución de problemas, entre muchas otras, las va aplicando según la necesidad específica de la pareja que tiene enfrente, logrando que esta pueda conocer su patrón relacional, con sus fortalezas y debilidades, y consiga adquirir las herramientas que necesitan para ir más allá de su problema e incluso lograr un crecimiento en la relación, generando mayor estabilidad y bienestar a partir de una nueva perspectiva, que recupera y profundiza el vínculo.