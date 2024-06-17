Desagneaux | JJOO y paralímpicos 2024 homenajean al voluntariado franco-ecuatoriano

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Como anfitrión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024, Francia decidió juntar los valores olímpicos con los del voluntariado: paz, excelencia, respeto y amistad.

Ser voluntario de París 2024 es ser embajador de la solidaridad y formar parte de un equipo internacional de horizontes diversos, unidos bajo los colores de los anillos olímpicos.

En este contexto, 45.000 voluntarios -9.000 de los cuales son internacionales- participarán en este histórico evento, y entre ellos figurarán los ecuatorianos Alejandro Cando, Kerlyn Bermeo, Santiago Chuiquito, Vanessa Huilca y Steve Yungán.

Estos jóvenes fueron seleccionados por sus proyectos sociales vinculados con el deporte, la inclusión, la educación, la conservación ambiental y la equidad de género.

Contaron con el apoyo de universidades, empresas, organizaciones de la sociedad civil y municipios.

Los voluntarios ecuatorianos, que viajarán desde Quito, Guayaquil, Riobamba y Loja hacia París, Mulhouse, Nevers y Cergy, respectivamente, apoyarán al comité olímpico y paralímpico en la organización de eventos, la comunicación y otras actividades, en las sedes olímpicas de París y St-Ouen-sur-Seine.

Reciprocidad: desde 2018, el Equipo Francia en Ecuador, a través de su operador France Volontaires, trabaja en favor de la reciprocidad en el voluntariado.

France Volontaires fue el primero en obtener un acuerdo de cooperación bilateral para la promoción y el desarrollo del voluntariado internacional en América Latina.

Como operador del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores francés, es uno de los mayores referentes del ámbito del voluntariado, en la implementación de iniciativas, en el desarrollo de programas innovadores, y en la creación de espacios de reflexión y diálogo con las autoridades.

La reciprocidad en el voluntariado es su principio vector y desempaña un rol clave en la construcción de una cooperación bilateral solidaria.

En el mismo año, el operador del voluntariado francés participó en la firma de un acuerdo de cooperación entre la Embajada de Francia y el Ministerio del Deporte de Ecuador, para fortalecer la cooperación deportiva entre ambos países.

En este marco nació la iniciativa Vol-Challenge - Deporte y Solidaridad, presentada a finales de 2022 con el objetivo de movilizar a jóvenes ecuatorianos como voluntarios de los programas ‘Terre de Jeux’ y ‘JOP 2024’.

Unos 200 voluntarios franceses llegan anualmente a Ecuador para reforzar la cooperación franco-ecuatoriana en ámbitos como el ambiente, la cultura, el patrimonio y la educación, entre otros, en diez provincias del país andino.

El Equipo Francia en Ecuador continuará comprometido con el desarrollo de la cooperación recíproca y solidaria entre ambos países, a través del voluntariado internacional.