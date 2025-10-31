Claudia Tobar Cordovez | Unos ganan y otros aprenden

La vida la construyen los valientes. Es fácil criticar desde el costado todo lo que los otros hacen mal o deberían hacer mejor, pero la realidad es que los proyectos los construyen quienes se atreven.

Desde lejos parece que esas personas lo tienen todo controlado y saben exactamente lo que quieren hacer. La verdad es que todos, aunque unos parezcan más seguros, dudan constantemente de sí mismos y de su proyecto. La diferencia es que se atreven a hacerlo a pesar del miedo.

Cuántas personas pasan su vida en el famoso ‘análisis-parálisis’, tratando de proyectar todos los riesgos y desafíos, preparándose con cursos, libros y títulos, pero sin atreverse a dar los grandes pasos para intentarlo. En cambio, hay otros más arriesgados que no calculan nada, que actúan sin pensar demasiado en las consecuencias. Con frecuencia fracasan, pero el aprendizaje será el arma más poderosa para ganarle al planificador.

Nadie aprende a nadar con clases teóricas: la práctica es la verdadera herramienta para dominar esta destreza. Uno debe darse algunos chapuzones y ahogadas antes de sentirse seguro. Ninguna clase teórica te dará la confianza de dominar algo hasta que lo intentes. Lo mismo pasa con los sueños, los proyectos y los emprendimientos: todos requieren acción.

Un requisito para sacar adelante los sueños no es solo creer en ellos, sino comunicarlos. Aquí es donde entra la vergüenza, que nos limita a exponernos, comunicar y capitalizar. Disfrazada de protección, nos impide salir a gritar a todos lo convencidos que estamos de nuestro sueño.

La autoconfianza no se construye por la ausencia de críticas, sino por la capacidad de, a pesar de ellas, seguir encontrando valor en uno mismo o en el proyecto. En el fondo, quien se atreve, aun temblando, se expone a fracasar, pero también a crecer, conectar y transformar.

La realidad es que en la vida unos ganan y otros aprenden, pero ningún esfuerzo queda desperdiciado en el proceso de crecer.