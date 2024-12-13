Claudia Tobar Cordovez | La madre de las virtudes

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“No son las personas felices las que son agradecidas, son las personas agradecidas las que son felices”. El agradecimiento es una práctica que destaca nuestra capacidad, como seres humanos, de reconocer las bendiciones que nos rodean y sentir una profunda gratitud por tenerlas.

Las personas agradecidas no llevan vidas perfectas. Sus días también están llenos de adversidades, desafíos económicos o familiares enfermos, pero a pesar de ello, son capaces de ver lo bueno que les rodea. En todas las religiones, el agradecimiento forma parte esencial de la conexión con la espiritualidad. Además, tiene un impacto poderoso en nuestro estado de ánimo, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de superar problemas. Como especie, esta habilidad nos ha permitido evolucionar.

El neurocientífico español Vázquez-Marrufo afirma: “Ya vamos empezando a vislumbrar posibles pistas de dónde se localiza en el cerebro la sensación de gratitud”. A nivel cerebral, la gratitud tiene efectos significativos en nuestras conexiones neuronales, permitiéndonos cambiar nuestra perspectiva del mundo. Las terapias basadas en la gratitud son cada vez más populares para tratar la depresión y la ansiedad, funcionando como una herramienta poderosa de apoyo. La auténtica gratitud genera una respuesta de placer que reduce la actividad de la amígdala, disminuyendo el estrés y liberando tensión, irritabilidad y dolor. Incluso, estudios han vinculado la práctica diaria de la gratitud con una reducción en los riesgos cardíacos (National Institute of Health, 2019).

Estos momentos navideños son perfectos para practicar la gratitud. Enfocar nuestros pensamientos hacia una atención plena en aquello que valoramos no solo promueve la liberación de dopamina, que nos motiva y llena de esperanza, sino que también transforma nuestra capacidad de ampliar nuestras bendiciones. “Donde uno pone la energía, eso crece”, dice una sabia frase que nos invita a dirigir nuestra intención hacia lo positivo. Como decía Cicerón: “La gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás”.