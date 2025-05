Claudia Tobar Cordovez: ¿Es éxito realmente?

La romantización del éxito, del estrés y de hacerlo todo a la vez no siempre es tan placentera como parece

La idea que construimos del éxito cambia con el tiempo. En un mundo hiperconectado, nuestra percepción de lo que significa ser exitoso se moldea a través de los ejemplos de personas proyectadas como tales en redes sociales.

Sin embargo, las redes tienen filtros: solo muestran una parte del ‘éxito’. Hoy las mujeres enfrentan un prototipo de éxito casi imposible de alcanzar, que combina cualidades contradictorias. Vemos a ejecutivas en cargos de alto nivel, liderando empresas, corporaciones, bancos y multilaterales.

Muchas de ellas, además, son madres y esposas que intentan equilibrarlo todo, proyectando felicidad. ¿Cómo lo logran? Esos puestos demandan viajes, reuniones a deshoras y compromisos ineludibles. Al mismo tiempo, su rol maternal no da tregua: los hijos se enferman, tienen conciertos, citas al dentista o invitaciones. Aunque muchos padres comparten activamente las tareas de crianza, hay algo que nadie puede aliviarles a estas madres: la culpa de sentir que no pueden estar en todo a la vez.

Una amiga me confesó: “Estaba tan ausente cuando mis hijos eran pequeños que las mamás de sus amigos pensaban que mi esposo era viudo”. En la carrera por perseguir nuestros sueños, el mundo profesional puede ser ingrato, y los únicos que notarán nuestras ausencias serán nuestros hijos. No busco juzgar a las madres que trabajan a tiempo completo y, a veces, han tenido que priorizar su carrera sobre su familia -yo misma he sido una-. Mi intención es cuestionar esta idea de la ‘mujer exitosa’.

La romantización del éxito, del estrés y de hacerlo todo a la vez no siempre es tan placentera como parece. Debemos reflexionar sobre nuestros ideales y el efecto tóxico de querer serlo todo. Detrás de esas mujeres que admiramos por su aparente éxito, hay dolores invisibles que solo ellas conocen. No pretendo tener la fórmula para redefinir el éxito, pero sí invito a mirar con más criterio las redes sociales, donde los filtros ocultan sacrificios y luchas. Porque detrás de cada mujer que parece ‘lograrlo todo’, hay una historia de esfuerzo, sacrificio y, muchas veces, dolor.