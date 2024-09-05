César Febres-Cordero Loyola | El himno a los valores

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La semana pasada, la ministra de Educación anunció que su cartera de Estado está buscando componer un himno para enseñar a los jóvenes a apreciar los valores, cimientos sobre los que se funda el Nuevo Ecuador en que vivimos. Animado por el recuerdo de haber entonado con alegría las notas de memorables himnos durante mi vida escolar, como el Himno al Deporte o el Himno al Maestro, y seguro de que haberlos memorizado y cantado me hizo mejor ciudadano, aprovecho este espacio para presentar una propuesta de letra para tan magno proyecto:

ESTRIBILLO

Cantemos gozosos siempre a los valores.

Que en el Nuevo Ecuador comienzan a mandar.

Y seamos siempre los fieles defensores.

De la alegría que nos hace cantar.

I

Bonos, opciones, futuros y acciones.

Son valores que debemos venerar.

En el alma vibran profundas pasiones.

Cuando en los libros se puede enumerar.

Rentas, dividendos, saldos y cesiones.

Que hacen a la gente de bien prosperar.

II

Sabemos que el pobre es pobre porque quiere.

Y que si postre los niños queremos cenar.

Debemos trabajar como trabaja el presidente,

Y así nuestra hambre podremos cebar.

Con bonos, opciones, futuros y acciones.

Que el hueco en el hombre logran llenar.

Alisten las bandas de guerra y no olviden los guantes y los ‘pullovers’, que ya estamos listos para desfilar. Dejando de lado este divertido ejercicio, es necesario hacer una reflexión. No podemos decir que los principios de la ministra Crespo no son los correctos, y sin duda tiene las mejores intenciones, pero tampoco podemos aceptar este tipo de tramoya por parte del Gobierno. Si no hay recursos para hacer mucho, es preferible que se dediquen a lo poco que alcancen con excelencia. El resultado no será muy vistoso, pero sí un trabajo honesto. Puede ser que la campaña electoral que se viene exija lo primero, pero el futuro de este país demanda lo segundo.