César Febres-Cordero: La victoria ciega del 13 de abril

Lo cierto es que el Gobierno no se esperaba este resultado

Era el amanecer del día de las elecciones y casi todos aceptábamos el virtual empate y una pelea voto a voto como trágicas certezas. Unas horas después, las campañas cambiaron un poco sus expectativas. En contraste con la primera vuelta, parecía que la diferencia entre el ganador y el perdedor no se mediría en un Juan Iván Cueva o Kike Gómez, sino en términos de una Andrea González o Leonidas Iza de distancia. Y llegó la sorpresa. Una victoria holgada. Noboa creciendo con fuerza en varios cantones costeños y mostrando una recuperación formidable en la Sierra. Quienes habíamos advertido que la estrategia gobiernista en la Costa no le había servido de nada en la primera vuelta y quienes señalaron que Noboa necesitaba absorber hasta los votos de Iza para recuperar sus porcentajes del 2023 quedamos atónitos ante un resultado casi inimaginable.

Hay quienes hablan de los votos de la tercera edad, pero, con una observación pasajera sobre los números, eso queda para tiernos recuerdos y no para explicaciones determinantes. Otros dicen que la prohibición de tomar fotos revirtió el efecto de la supuesta coerción ejercida por las mafias, pero hasta ahora nadie ha presentado siquiera indicios de una intervención masiva de los GDO en la primera vuelta. Sus elucubraciones no son muy distintas a las denuncias fantasiosas de Correa y González sobre un fraude.

Otras hipótesis, como las del trabajo en territorio y los bonos del oficialismo, o la saturación de las redes y los errores comunicacionales del correísmo, podrían sustentarse al examinar más de cerca lo que pasó. ¿Habrá una correlación entre los sitios donde se entregaron bonos o hicieron sus visitas los ministros y los cambios en el comportamiento del votante? ¿Se podrá confiar en las encuestadoras que dicen que nunca se equivocaron para ver qué hechos o declaraciones quizá voltearon las tendencias en tal o cual fecha? Trabajo pendiente.

Lo cierto es que el Gobierno no se esperaba este resultado. Mientras el presidente Noboa no entienda por qué la gente le entregó esa cantidad inesperada de votos, él no debería sentirse dueño de ese apoyo ni capaz de replicar un triunfo como el del domingo.