César Febres-Cordero Loyola | ¿Quién se hace cargo de los camiseteros?

Este día martes 10, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Inteligencia con apenas 77 votos, es decir, con la mayoría absolutamente necesaria, ni un voto más ni un voto menos. Uno de esos votos salió de la curul número 5, correspondiente al ciudadano ARIAS MONTALVO JESÚS DAVID, de 51 años de edad, quien la ocupa como asambleísta por la Provincia de Galápagos.

Resulta que el susodicho legislador fue elegido como candidato de la Revolución Ciudadana, que usa la lista 5, pero parece que hasta ahí nomás llegan las coincidencias con la tienda política que lo lanzó, porque la disposición de la directiva de su bancada fue la de votar en contra del proyecto, y el Sr. Arias hizo todo lo contrario. De hecho, ya lo venía haciendo por varios días, votando en abstención o a favor de diversas mociones del oficialismo.

Como era de esperarse, el correísmo finalmente decidió expulsar al representante insular, hecho solemnizado a través de un comunicado en redes sociales y acompañado de una activación de los guerreros digitales en su contra, lo que viene a ser como el equivalente laico y contemporáneo de la campana, el libro y la vela. Con esta, la RC cuenta ya su tercera baja. Como va la cosa, vendrán algunas más, que dependerán quizá de una pronta definición por parte del Ejecutivo sobre qué mismo hacer con el alcalde de Guayaquil.

Aunque sin duda la RC está pasando por un momento complicado, no tiene derecho a llorar. Más bien, el movimiento correísta tiene una responsabilidad que cumplir con los verdaderos agraviados, sus votantes. Ellos no pusieron al asambleísta Arias en la papeleta y lo más probable es que no hayan votado tanto por él sino por la Lista 5. Sin embargo, sus votos fueron a parar a las antípodas políticas con la Lista 7. ¿Se hará cargo la dirigencia? ¿Responderá alguien por haber puesto a este candidato o a los asambleístas Peña y Salazar que también se mandaron a cambiar? ¿Habrá una renuncia en el Buró o al menos en las directivas?

Y eso sí, a ver si del otro lado se abstienen de celebrar y así nos ahorran algunas insultantes mentiras que ya nos toca digerir tácitamente.