Sobre “¿Y la ética, abogado Nebot?”

En referencia al artículo de José Hernández, publicado en Expreso, “¿Y la ética, abogado Nebot?”, debo indicar como coordinador de la bancada legislativa PSC-MDG: 1. En procesos electorales la ética se resume en no hacer ni permitir que se haga fraude; es lo que hemos hecho los asambleístas PSC-MDG en el juicio político contra la Sra. Atamaint, más allá de las críticas de otra dimensión. Rechazamos en su momento un veto antidemocrático e inconstitucional, que con el mismo fin fue redactado en realidad por el Sr. Lasso y la ministra Romo, por el que sus avergonzadas bancadas tuvieron que votar. El que elude pues, el asunto de fondo es el columnista y eso no es ético. 2. Es público y notorio el involucramiento en un intento de fraude en Los Ríos del delegado de CREO Enrique Pita, quien trató de perjudicar a los legítimos ganadores de la Prefectura de Los Ríos y alcaldías de Mocache y Quevedo, todos del PSC. Igual situación se dio en Manabí, respecto del triunfo del Sr. Orlando (correísta) como prefecto de esa provincia. No es ético mentir, Sr. Hernández. 3. El columnista Hernández es libre de tener su opinión, pero no es ético que finja independencia cuando es evidente que es vocero permanente de CREO y Guillermo Lasso. La frecuencia y la monotemática de sus artículos, así como su contenido, prueban hasta la saciedad quién es el que no tiene ética.

Dr. Vicente Taiano B.

Asambleísta por Guayas

Coord. Bancada Legislativa PSC-MDG