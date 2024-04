Carlos Alfonso Martínez | Orgullo ecuatoriano

Si como ecuatorianos no cambiamos la forma de pensar nunca vamos a salir adelante

Como todo ecuatoriano me siento muy orgulloso de serlo. De lo que no me siento orgulloso es de algunas instituciones públicas que dejan mucho que desear por su falta de seriedad, ética de trabajo y efectividad.

Vivimos en un país donde imperan el descontrol, los ‘amiguismos’, la falta de profesionalidad y la conciencia social.

¿Cómo es posible que la única forma para recaudar impuestos sea subiendo el IVA y no cobrando mejor todos los otros existentes? ¿Cómo es posible que no se reduzca el tamaño del Estado, lleno de burócratas que tienen poca o casi ninguna carga de trabajo?

Este gobierno tuvo que subir el IVA porque sabe que hay muchos ciudadanos que no pagan impuestos y que probablemente nunca lo vayan a hacer. Esos ciudadanos son malos ecuatorianos, pero también lo son aquellos funcionarios del Servicio de Rentas Internas -SRI- y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico -UAFE- que no realizan todos los esfuerzos para cobrar mejor los impuestos y poner en jaque a los evasores fiscales.

Yo personalmente me siento muy orgulloso de pagar impuestos, vengo de una familia donde siempre ha existido la cultura tributaria de pagarlos, porque es una obligación y las obligaciones se honran.

Estoy aburrido de escuchar que solo las grandes empresas deben pagar impuestos o que es de bobos pagarlos.

Si como ecuatorianos no cambiamos la forma de pensar nunca vamos a salir adelante. No es posible que el único momento en que nuestro patriotismo aflore sea cuando la selección de fútbol gana un partido o cuando Chito Vera pelea en la UFC y se lleva la victoria.

Las instituciones de control deben funcionar mejor, han de imitar a las extranjeras. Los ciudadanos en España le tienen miedo a Hacienda Pública (SRI en Ecuador) porque saben que hasta las transferencias bancarias las controlan.

Los españoles entienden que es su obligación pagar impuesto, los cuales luego son utilizados por el gobierno de turno, sea o no de forma adecuada. Eso es un tema para otra publicación.

Hay que pagar impuestos y también exigir que se los cobre con responsabilidad.