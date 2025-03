Carlos Andrés Vera: Luisa y Ronny

No se puede confiar en quien protegió, impulsó y se benefició de los mismos que hoy tienen al Ecuador arrodillado

En el debate presidencial de la semana pasada, Luisa González dijo que ella expulsó a Ronny Aleaga de RC5. No es verdad. Fue público que Aleaga renunció al partido cuando el escándalo del caso Metástasis hacía insostenible su presencia. Aunque lo hubiera expulsado ella, su declaración es una tomadura de pelo, y hay que decirlo claro: su frase no solo es cínica, también es reveladora.

Aleaga, desde siempre, se ha presentado como “miembro orgulloso” de los Latin Kings. Y los Latin Kings no son una organización cultural o urbana, como dicen. Son un GDO: grupo de delincuencia organizada. Controlan incluso un pabellón en la Penitenciaría del Litoral. Fue con el apoyo directo de Luisa González que Aleaga llegó a presidir la Asamblea. ¿Nunca se enteró de que Aleaga era un Latin King? ¿Nunca supo lo que eso significa en este país?

Luego, cuando avanza el caso Metástasis, Aleaga escapa y se refugia en Venezuela. ¿Y quién gobierna en Venezuela, sino el dictador aliado de toda la vida del correísmo? Maduro y su régimen chavista protegen a los suyos y lo mantienen lejos de la justicia ecuatoriana. No olvidemos que Ronny Aleaga entró a ese ecosistema político cuando Correa y Patiño impulsaron el “proceso de paz” con las pandillas. Desde ahí se colaron muchos. Uno fue Aleaga. Otro, Leandro Norero, que terminaría como uno de los narcotraficantes más poderosos del país.

Y hay más. Hace poco más de un año, en complicidad con el correísmo, Aleaga intentó emboscar a la fiscal Diana Salazar. Luisa González, por supuesto, lo sabía. Si en verdad lo expulsó por el caso Metástasis, ¿por qué el correísmo se ha empeñado en tumbar a Salazar? O lo que hizo Aleaga está mal, o está bien. No hay punto medio. Si Luisa González dice que lo expulsó, está reconociendo que Aleaga actuó mal. ¿Entonces por qué su organización se ha empeñado en destruir a la fiscal Salazar, quien investiga precisamente esas acciones?

No se puede tener las dos cosas: presentarse como firme contra la corrupción y, al mismo tiempo, atacar a quien la combate. No le creo el show. Como tampoco creo que afirme querer cooperar con EE.UU., cuando en paralelo Glas y Correa tienen prohibido pisar ese país por corruptos. Luisa y Ronny son aliados, antes y ahora. No se puede confiar en quien protegió, impulsó y se benefició de los mismos que hoy tienen al Ecuador arrodillado.