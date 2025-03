Carlos Andrés Vera: ¿Y si tu hijo es gay?

En redes sociales y medios se han encendido debates alrededor de la Sentencia 95-18-EP/24 de la Corte Constitucional, advirtiendo que el fallo promueve la ideología de género, la disolución de la familia y pretende imponer un modelo de educación que “transexualiza” a los niños. Como padre, estas afirmaciones me parecieron alarmantes. Decidí entonces leer la sentencia y la verdad es que nada de eso se refleja en el fallo.

Lo que la sentencia establece es que los colegios deben contar con protocolos para frenar la violencia y la discriminación contra niños que son distintos. Aunque el caso específico se centra en una niña trans, los principios son aplicables a cualquier niño o niña que pueda ser objeto de discriminación: niños con discapacidad, sobrepeso, distintas etnias u orientación sexual. En otras palabras, la sentencia busca proteger a aquellos niños y niñas que puedan ser más vulnerables en el entorno escolar.

Hace pocos días, Rick, un joven guayaquileño de 16 años, se suicidó tras sufrir ‘bullying’ homofóbico y sistemático en su colegio. Rick fue constantemente agredido física y verbalmente por sus compañeros e incluso por algunos profesores. A pesar de que su madre denunció las agresiones, la falta de acción de la institución contribuyó a un desenlace fatal. Este caso nos enfrenta a una realidad incómoda: cuando las instituciones no protegen a los niños vulnerables, el silencio y la indiferencia pueden ser letales. Es lógico, es vital, que existan protocolos para estos casos. ¿Quién, en sus cabales, puede no estar de acuerdo con eso?

¿Qué haría usted, estimado lector, si tuviera un hijo gay? Yo estaría aterrado por el mundo al que mi hijo se vería expuesto. Jamás lo enviaría a un cura o a una clínica psiquiátrica. Intentaría ser su apoyo emocional, porque su valor como persona no se define por su orientación sexual, sino por los valores con los que se maneje en la vida. Sin embargo, tendría miedo de enviarlo todos los días al colegio, sabiendo que estaría expuesto a la humillación de docentes y compañeros.

Esta no es una discusión sobre ideología de género, hormonas, promoción de la transexualidad, etc. Esto se trata de que los niños y niñas no deberían ser víctimas de violencia ni exclusión. Punto. A aquellos que, por ser distintos, son más vulnerables, ¿vamos a protegerlos o vamos a marginarlos?