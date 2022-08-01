Veto total, presidente Lasso

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La libertad de expresión es una de las libertades más defendidas por el hombre a lo largo de la historia de la sociedad humana. Esta libertad cumple un papel preponderante porque permite a quien la ejerce a pensar, a escribir y a decir lo que siente sin temor ni favor siempre, por cierto, dentro de los límites del respeto. Una sociedad en la que se irrespete esta libertad y en la que se atente contra ella es una sociedad indigna. Los gobiernos que la aherrojan son ignorantes de lo que hacen. Los mandatarios, las asambleas nacionales, los congresos y todos los órganos del poder público que despedazan esta libertad pasan a la historia como enemigos de la civilización.

El síndrome de hydrus, que es característico de los gobernantes narcisistas que se creen dueños del mundo, los hace dictar leyes llamadas con buen criterio mordaza, ya que tienen por fin acabar con la libertad de expresión, sin comprender que su paso por el poder es fugaz por lo que esas leyes son echadas poco tiempo después al tarro de la basura para que se imponga enhiesta la libertad de expresión. Esto es lo que sucede en los momentos actuales en los que la Asamblea Nacional que nos avergüenza acaba de aprobar un paquete de reformas a la ley de comunicación en vigencia que son punitivas, inspiradas en lo que el correísmo implementó para perseguir periodistas y acosar a los medios de comunicación libres que sin miedo a nada ni a nadie desnudaban la serie de actos corruptos que hoy tienen en la cárcel a unos, prófugos a otros.

La ley mordaza que se intenta reeditar en nuestro país no puede pasar. Ecuador no es Venezuela de Maduro, ni Nicaragua de Ortega y su cónyuge ni Korea del Norte de Kim JongUn. Es por ventura un país que ha luchado y triunfado por las libertades. Esto desconocen los asambleístas que no pueden leer lo que les "dan escribiendo" para que lo digan en el hemiciclo; e igualmente debe servir para que el presidente Guillermo Lasso vete totalmente este mamotreto respaldado en la Constitución que le concede esta facultad. ¡¡¡El pueblo así lo espera!!!