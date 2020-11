Tiempo de pensar

Aunque según el calendario faltan algunos meses para el inicio del año lectivo 2021-2022, creemos que es buen tiempo ya para que las autoridades comiencen a pensar sobre cómo ha de ser ese próximo reencuentro del mundo educativo.

En efecto, nos hemos pasado todo un año de estudios en la costa sin clases presenciales, los niños y jóvenes desde sus casas siguiendo a distancia de manera virtual sus clases, viviendo en una burbuja y sintiendo los estragos del aislamiento y la soledad.

Es bueno preocuparse por la salud pero debemos recordar que también existe una salud psicológica a la que se debe atender. Los niños comienzan a irritarse, están de alguna manera inconformes con el año que les ha correspondido vivir y no siempre encuentran la forma adecuada de manifestarlo. Por ello creemos que es importante el ir comprendiendo que un año más de estudios desde sus casas no sería sostenible y sus efectos pudieran ser calamitosos.

Los niños necesitan interactuar con sus pares, desenvolverse en lo que es su mundo natural, expresarse en libertad; en fin, cumplir con todo aquello que se realiza en el mundo escolar. A esto debemos agregar que no todos asimilan de buena forma la educación a distancia.

Ya sea porque no prestan atención o porque no tienen la presión competitiva del grupo o porque no siente el empuje y motivación diaria del profesor, hay estudiantes que pedagógicamente se han dejado caer y no son pocos. Los daños en el mundo del aprendizaje para algunos han sido muy grandes y no pueden agigantarse más de lo que ya se vive.

Es importante que nuestras autoridades vayan pensando en lo necesario que resulta para la salud mental de niños y adolescente el reencuentro con la clase presencial, buscar alternativas, diseñar protocolos, establecer medidas y límites, y todo lo que se quiera, pero no puede pensarse que los estudiantes deban seguir aislados e iniciar otro año lectivo en las mismas precarias condiciones.

Es tiempo ya de pensar en aquello para sanar los daños psicológicos que se han causado.