Marcha atrás

Curiosamente, cuando tuvimos el gobierno más absolutista, cuadrado y jerarquizado de los últimos tiempos, se planteó insólitamente un modelo administrativo del Ministerio de Educación aparentemente descentralizado y desconcentrado, al menos así se insinuaba; obviamente, la funcionalidad no se dio y la frondosa estructura quedó para agrado de los burócratas.

Hoy, con un gobierno que debía ser más pragmático, más ágil y eficiente, en cambio se retoma la idea de una planta central absolutista y concentradora, manteniendo aquella estructura burocrática.

Si las zonas y distritos no son más que buzones de tramitación y no instancias resolutivas, ¿por qué mantenerlos? Las zonas ciertamente no son funcionales ni operativas, las sentimos de más; los distritos en cambio podrían ser rescatados, aunque está claro: no hay la voluntad política para hacerlo.

El Ministerio de Educación, lo hemos dicho siempre, después del de Finanzas, es el más concentrador y centralista que existe, y ese modelo resulta cada vez más insostenible cuando de administrar educación se trata.

La planta central agobia, lentifica y frustra la fluida marcha de un proceso que debe ser cada vez más ágil, directo, cercano, para que la respuesta administrativa se dé como los tiempos la piden: fluida y rápidamente.

Si detalles tan ínfimos como la fijación de costos de la educación particular se centralizaron, si resoluciones no se pueden dar sin la luz verde de un funcionario jerárquico superior, no tiene sentido el aparato burocrático. O sostenemos la estructura dándole funcionalidad o la desaparecemos tomando las riendas desde el centro, sabiendo que las respuestas por distantes, desconocedoras de realidades y entornos, no serán adecuadas ni asertivas.

Cuando un gobierno del que se hubiese esperado cambios nos retrocede a etapas no justificables, debemos preguntarnos: ¿a dónde va la administración educativa de nuestro país?.

Miremos el futuro, liberemos la administración educativa a instancias inferiores y que el Ministerio sirva para hacer lo que debe: rectorar y crear un modelo educativo nacional.