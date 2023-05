¿Encuesta o retrato?

Sentimos que la escena a mencionar ya fue evocada en nota anterior, mas hoy ayuda para avalar lo que decimos.

Así, hace algunos años, por convocatoria de Nila Velásquez, concurrimos muchos educadores a un encuentro en Diario El Universo, en el que se hablaría de las condiciones y características del ecuatoriano. El evento lo cerraba Eduardo Peña Triviño, exvicepresidente y exministro de Educación, quien con gran autoridad y muy directamente habló de la vagancia del ecuatoriano como una de sus principales características.

Y pensándolo bien, el preciado académico no se equivocaba. Pruebas al canto: si no nos supervisan, si no nos siguen a pie juntillas, los ecuatorianos tendemos a rehuir de nuestro trabajo, de nuestras responsabilidades; la labor diaria es un peso fuerte de cargar y la vacación un premio.

La ley del menor esfuerzo, el escabullirnos y hacernos los olvidadizos son características no difíciles de encontrar entre nuestros connacionales.

Junto con el incumplimiento, la impuntualidad y el tomar tiempo para un cafecito o un almuerzo, vamos por la vida burlándonos de aquel que cumple el horario, que no le roba ni un minuto a la jornada y que si puede da un poco más, porque el “no me toca” o “no me pagan para eso” también son parte de nuestro convivir.

Hace ya algunas semanas, antes del inicio de clases, EXPRESO publicaba los resultados de una encuesta en la que se consultaba: “si el año lectivo debía aplazarse por las lluvias, que para entonces caían”, y la respuesta obvia fue que sí y en un alto porcentaje: nos retratamos.

Es decir, cualquier motivo es bueno para no hacer lo que nos toca y nos corresponde. Obviamente, si algún plantel educativo tiene problemas de inundación u otro, habrá de disponerse puntualmente para el caso una alternativa, pero permitiendo que aquellos que no tienen problemas funcionen adecuadamente.

¿Sabrán esas personas que en latitudes con climas inclementes o después de tormentas, nevadas y en medio de la guerra hay niños que van a clases?.

No enseñemos a rehuir responsabilidades y formemos para asumir los retos, por difíciles que fueren.