Cartas de lectores: Debo escoger por quién votar

Proverbios 4:27...No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; aparta tu pie del mal. Reina-Valera. 1960. Debo escoger… es mi responsabilidad patriótica. Las votaciones me dejaron en un dilema político: voto por el mal mayor o voto por el mal menor; mi escogimiento determinará el futuro de mi país,. Votaré con conciencia, haciendo lo correcto. Si escojo votar por el candidato de la derecha, mis amigos de la izquierda se molestan y se enojan; si hago lo contrario, me tachan de irresponsable, me ignoran y acabo perdiendo su amistad. Hemos llegado al extremo de la enemistad sin sentido. Es la sociedad del absurdo y la paradoja. Es un absurdo pelearse por un político corrompido, es una paradoja destruir una relación familiar. ¿Qué nos está pasando y no nos damos cuenta? La percepción está enferma y se desquició.

He tomado mi decisión, votaré guiado por la razón y mi oración; no voy a complacer a nadie con mi selección, no me dará pensando la publicidad engañosa.

Gane o pierda quien yo elija, sé que voté con libre albedrío y nada me manipuló.

Antes de votar: ¿has razonado tu voto o vas a botar a la basura tu esperanza? ¿Escoges el mal mayor o el mal menor? Decídete. ¿Estás motivado o decepcionado de votar y cumplir con tu obligación?

No soy ni de izquierda ni derecha, yo soy cristiano; esa es mi definición conceptual y espiritual. Me guían la bondad y la justicia de Dios”.

Agustín Romero