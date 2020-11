Violento “golpe de Estado 2019”, ¿juicio de quiénes a quiénes?

El falso demócrata prófugo silenció al país con palo, cárcel y eliminación de personas e instituciones. Con Manifiesto de Quito, FSP, Brisas Bolivarianas, dirigentes indígenas, asambleístas y la Asamblea “calladita al ataque a la institucionalidad, paz y seguridad de las personas y bienes de la nación, ¿esperando el desenlace?”, con prefecta y alcalde que los recibieron con brazos abiertos y no defendieron a Quito en el golpe de Estado de octubre-19, con $ 821 millones de pérdidas. Si la alcaldesa de Guayaquil no los paraba en el puente de la Unidad Nacional, “Moreno era sacado del poder destruyendo a la bella Perla del Pacífico”. Armaban ejército propio; fueron premiados, ayudados a huir y las islas de paz fueron guaridas de protección de los violentos. La Asamblea con la censura de la ministra Romo, “¿sacralizará el terrorismo y golpismo, dejando indefensos a los ciudadanos, fuerza pública y bienes públicos y privados”? La censura debe ser por no proteger a la Contraloría como lo hacía Correa con la Policía en la Tarqui y 6 de Diciembre: “quemaron pruebas de la corrupción de unos y otros y todos contentos e impunes”. Las “FF. AA.” ante la indefensión del país por los saqueadores desde el poder y las calles en 14 años, “fue vejada, ultrajada, desarmada y atacada en sus cuarteles” - similar situación con la Policía. Constitucionalmente, debieron interponer demandas a los vandálicos para que sean juzgados y ¿no amenacen al país con más terrorismo impune?

Juan Carlos Cobo R.