Urdesa también es parte de Guayaquil

Vivo en Urdesa hace 55 años, voy cumplir 78. Uno de mis frentes es una calle peatonal, que la tengo como jardín, de manera personal. Por años pedí un medidor expresamente para regar esa área que es municipal. Nunca hicieron un descuento por mi labor ecológica, reconocida en sesión solemne en Diario Expreso por Accur - Agrupación Cívica de Urdesa, en la que me dieron el Premio Ecológico por el mantenimiento de la peatonal. Ninguna en Urdesa es tan cuidada. El consumo es por regar las plantas y las franjas de cemento, que es por donde se camina, y lavar la acera ahora que una de las recomendaciones por el virus es limpiar la suela de los zapatos. Aceras sucias es lo que más hay en Urdesa. Ninguna autoridad municipal nos visita para poner multas a los nuevos urdesinos que no tienen ningún amor por la ciudadela. En Urdesa Central, Circunvalación Sur, entre Ilanes y Jiguas, hace años que es tierra de nadie; se pierde plusvalía, hacen aumentos sin permisos, se toman las aceras haciendo garajes con planchas de latón, quitando seguridad, visibilidad. Un canchón lo han convertido en habitaciones, puertas y ventanas sin pintura y con un techo viejo. Parece que estuviéramos en barrios suburbanos. Nuestros impuestos son altos; no creo que el Municipio haya dado el permiso. Pedimos a alguna autoridad municipal que nos visite y compruebe las irregularidades. A Circunvalación Sur el exlcalde León Febres-Cordero la declaró avenida. Tuvimos que retroceder nuestras cercas de casas hechas con permisos legales para que sean más anchas las aceras. No hay ninguna regeneración, ni por donde caminar. Los postes vencidos, oxidados; los cables sin empotrar. Los barrios suburbanos tienen más atención. Hacemos público este reclamo para ver si la alcaldesa nos visita, no se olvide que Guayaquil le dio el voto y Urdesa es parte de Guayaquil.

Laura Gómez S.