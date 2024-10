Cartas de lectores: ¿Cuándo fue la última vez que se preguntó si estaba bien?

Hace tiempo, y aún hoy, se escuchaba que al psicólogo iban solo los locos, sin embargo, aunque ahora se concientiza más lo importante que es la salud mental o se anima a otros a ir a terapia, vale preguntarse cuánto realmente nos proponemos buscar ayuda para los problemas que nosotros cargamos. Se escuchan frases como: “yo no lo necesito”, “yo puedo solo”, “puedo manejar mis cosas por mi cuenta”, y es muy probable que sí.

No obstante, ¿cómo medimos cuando eso ya no es posible? No tenemos una cultura que promueva ir al médico pronto cuando tenemos un malestar o hacer controles preventivos, si eso no lo hacemos por un dolor físico, el emocional va a tener sus resistencias a ser tratado.

Esta es un área de la salud donde lastimosamente no siempre se puede ver el dolor que se lleva dentro y en muchas ocasiones no deseamos mostrarlo por miedo a vernos vulnerables o débiles. Entonces, ¿qué hacemos? Es importante detenerse un momento y reflexionar acerca de cómo está nuestra vida, qué estado de ánimo tenemos con frecuencia en el día, cómo están nuestras relaciones, qué expectativas y de quién(es) estamos tratando de cumplir, cómo está mi trabajo, mis estudios, qué tiempo le dedico al ocio, cómo va mi vida espiritual.

Dejemos de normalizar el vivir tristes, estresados, sin poder dormir, con enfermedades somáticas. Si mucho de esto está presente en la vida, es probable que caminar solo ya no sea una opción. La prevención es clave, ser más conscientes de nuestras necesidades y buscar ayuda profesional por nuestra salud y bienestar.

Diana Andrade Viteri