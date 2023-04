Trump resucita

Tan mal están las cosas que estos días parece que tendremos que celebrar la resurrección de otro salvador que no tiene nada de divino: Trump, pues su imputación por una serie de delitos bien probados está suscitando una reacción en una gran parte del pueblo norteamericano, a la que prefiero no calificar, que puede llevarle de nuevo a la Presidencia. Entre mil desastres, el único hecho importante positivo de Trump fue no emprender ninguna guerra; por ello y por ir contra el entonces vencido Biden y por complicidad de carácter con Putin, es muy probable que lo primero que haga Trump sea acabar con la guerra de Ucrania, que constituye la peor amenaza que hoy pesa sobre toda nuestra especie, superando los anteriores o nuevos desatinos típicamente trumpianos.

Martín Sagrera Capdevila