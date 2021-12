Testimonios científicos

Algunos testimonios de eminentes científicos dicen que la vida del ser humano comienza desde la concepción. El Dr. Landrum Shettles, llamado por muchos ‘padre de la fertilización in vitro’, comenta: “La concepción confiere vida y esa vida es de un solo tipo: humana. Negar la verdad (sobre cuándo comienza la vida humana) no da las bases para legalizar el aborto”. Dr. Jean Rostand, biólogo y premio Nobel: “En la primera célula constitutiva de la persona humana, es decir en el óvulo fecundado, existe un ser humano”. Dr. Bernard Nathanson: “La ciencia médica me dice ahora que el feto es una persona humana y no es un trozo de carne: es un paciente”. El Dr. Hymie Gordon Chairman, del Departamento de Genética de la Clínica Mayo en EE. UU.: “Basado en todos los criterios de la biología molecular, la vida está presente en el momento de la concepción”. Dr. Mc. Carthy de Mere, médico y abogado, de la Universidad de Tennesse: “El momento exacto de los comienzos de la personalidad y del cuerpo humano es la concepción”.

Mario Monteverde Rodríguez