Temporada alta delincuencial

Entramos a la recta final de fin de año y se activan necesidades extras de complacer a los seres queridos. Con la reducción significativa de empleo por la pandemia financiera, salen a las calles delincuentes. Se recomienda: no portar grandes bolsos llamativos. No contar dinero del cajero automático. Evitar llamar la atención. Al subir a un taxi envíe por WhatsApp a algún familiar el número de placa de vehículo y su destino. No permita que lleven a otra persona, si ocurre bájese al vuelo. Si lo asaltan no mire a los ojos al delincuente. No utilice los mismo caminos de siempre hacia su casa o trabajo. Si ve a un sospechoso que se acerca no espere que llegue a su círculo de 10 metros, cambie de acera, busque un lugar seguro o salga corriendo. Siempre tenga a la mano $ 10 para el asaltante. Aprenda de memoria 2 números telefónicos de emergencia. Si vive solo en su casa o conoce algún familiar que vive solo dejar siempre una línea fina de arena a la entrada de la casa para estar seguro de que los delincuentes no lo esperan adentro. Evite comprar en quincena. No acepte volantes; pueden contener escopolamina. No acepte gel o alcohol de ningún taxista o gente extraña. Si lo secuestran e ingresan a la maletera intente patear en los extremos donde están las guías, sector vulnerable para pedir auxilio durante el traslado. Si dejan publicidad en el limpia parabrisas no lo retire hasta llegar a su casa. Desconfíe de promociones o retiro de premios en lugares desconocidos.