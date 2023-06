Un sondeo de opinión es similar a las encuestas o a una investigación para medir la opinión pública de manera científica e imparcial. Es un método de recolección aleatorio y con análisis de datos poco profundo; no sigue un método específico. Si se utiliza en forma profesional es una herramienta válida para dar una aproximación certera. En cuanto al escenario de una sola vuelta en las elecciones de agosto de 2023, por lo anticipado y la proliferación de candidatos, se vuelve cada vez más lejano; se generará dispersión del voto, que llevará a un balotaje. El Código de la Democracia establece que no se necesita segunda vuelta si el binomio que consiga el primer lugar obtiene al menos 40 % de los votos válidos y una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales sobre la votación del binomio en segundo lugar. Cuentan solo los votos válidos, no nulos y blancos, posibilidad lejana pues las encuestas evidencian que los candidatos difícilmente llegan al 40 %. Los sondeos muestran 5 postulantes a la cabeza en orden de intención de voto a junio 18: de RC; Construye o Gente Buena; UP-PSE-DSI; Alianza Actuemos (Suma-Avanza); PSC, pero ninguno logra victoria en una sola vuelta. Desde el retorno a la democracia solo ha habido dos triunfos en una sola vuelta: Rafael Correa en 2009 y 2013. El balotaje es necesario para evitar deslegitimidad o posibles fraudes del CNE. Cuando no hay segunda vuelta y el triunfo es de entrada de quien obtenga el porcentaje mayor, puede resultar ganador con muy bajos porcentajes.

Manuel Posso Zumárraga