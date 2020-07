Sigamos luchando contra la corrupción

Siempre ha habido corrupción en Ecuador, pero hemos llegado al límite. Donde quiera que van los políticos que ocupan cargos públicos, va el escándalo, la asociación para delinquir, el truquito y la maroma. Antes delinquían los de abajo, ahora más delinquen los de arriba, los políticos que están en cargos importantes. Es alarmante que 60 asambleístas, mal llamados padres de la patria, poseen causas pendientes en Fiscalía, Contraloría y cortes. El candidato presidencial Lasso ha manifestado que el presidente Moreno debe responder por sus empresas en paraísos fiscales, porque el problema no es dónde tienes el dinero, sino de dónde lo sacas. La fiscal Diana Salazar respondió que ella investiga acerca de los INA Papers. Si en los ministerios siguen enquistadas las mafias delictivas, por qué Moreno no ha nombrado a ciudadanos independientes y probos en reemplazo de los saqueadores. El IESS están a punto de llevarlo a la quiebra y el Gobierno, que es el mayor deudor, se declara sordo y mudo. El Parlamento Laboral, la Confederación de Servidores Públicos y la Coordinadora Campesina presentaron una demanda de incumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional para que el régimen cancele el 40 % del Fondo de Pensiones del IESS. Debemos seguir denunciando la corrupción y exigiendo sentencias para quienes van a cargos públicos a robar. Que la degradación moral que vive el país no nos venza. Luchemos contra el desorden y el desgobierno.

Lic. César Burgos Flor