Señor presidente Lasso, haga respetar las leyes

El pueblo expone señor presidente, que existe un pacto entre usted y su gobierno con los correístas, pues los grandes ladrones del Estado están saliendo libres sin pagar un solo centavo. Alexis Mera ya está libre sin pagar un sólo centavo; Glas, que también goza de libertad, lo mismo: no ha pagado un solo centavo.

Los ciudadanos exponen: si uno cae preso sí cumple la sentencia. Pero si no paga la multa no sale. Por ejemplo: Carlos exponía que no tenía los papeles al manejar una moto. Lo llevaron preso, cumplió la sentencia, pero como no tenía plata no podría salir si no pagaba la multa. Gracias a amigos que hicieron colecta y pagaron la multa pudo salir libre. A los que roban por millones los protege la ley y salen libres sin pagar lo robado. La Asamblea ya está preparando el regreso del Ec. Patiño, que según él fue sentenciado injustamente, por odio político, y para ello están pidiendo su amnistía. Como están unidos correístas y socialcristianos, los expulsado de la ID y de Pachakutik, para ellos se esta haciendo justicia. Ellos son santos, que injustamente han sido sancionados . Los millones de dólares que se llevaron, en perjuicio del pueblo, servirían para: medicina, dar nombramientos a médicos especialistas, arreglar los locales escolares, llenar vacantes del magisterio, etc.

Señor presidente, haga funcionar al Ministerio de Gobierno, al abogado del Estado; frene tantos delitos que existen el país y demuestre que no existe un pacto con sus falsos enemigos políticos.

Gualberto Arias Bonilla