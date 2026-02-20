Cartas de lectores: La cultura, especialmente necesaria en tiempos difíciles

El Centro de Arte no solo nos deleita con música, es cultura

El Teatro Centro de Arte celebró el Día del Amor y la Amistad con Love Songs, una noche para exaltar el amor a través de la música. Clásicos inolvidables en español e inglés cobraron nueva vida junto a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, bajo la dirección de Victhoria Pérez, y con las voces de Cristina Alcívar y Eddie Chiang, en un repertorio que envolvió al público en emociones y recuerdos.

La directora musical nos hizo vibrar al frente de los excelentes músicos de la orquesta, demostrando talento, experiencia y sencillez.

El programa incluyó temas como ‘Can’t Help Falling in Love’, No sé tú, Con los años que me quedan, Mi historia entre tus dedos, ‘Shallow’, Ángeles y ‘Hopelessly devoted to you’. Tras el intermedio se escucharon ‘If I ain’t got you’, ‘Stand by me’, ‘I will always love You’, Somos novios, Tan enamorados, ‘Last dance’ y ‘Can’t take my eyes off You’. Al finalizar, el público aplaudió de pie.

El Centro de Arte no solo nos deleita con música, es cultura, especialmente necesaria en tiempos difíciles. Muchas personas de la tercera edad asistimos y sentimos la música como una verdadera terapia.

Agradezco a Diario EXPRESO por difundir lo que ofrece con frecuencia el Teatro Centro de Arte, a precios simbólicos y en ocasiones sin costo.

Laura Esther Gómez Serrano