Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: La cultura, especialmente necesaria en tiempos difíciles

El Centro de Arte no solo nos deleita con música, es cultura

El Teatro Centro de Arte celebró el Día del Amor y la Amistad con Love Songs, una noche para exaltar el amor a través de la música. Clásicos inolvidables en español e inglés cobraron nueva vida junto a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, bajo la dirección de Victhoria Pérez, y con las voces de Cristina Alcívar y Eddie Chiang, en un repertorio que envolvió al público en emociones y recuerdos.

La directora musical nos hizo vibrar al frente de los excelentes músicos de la orquesta, demostrando talento, experiencia y sencillez.

El programa incluyó temas como ‘Can’t Help Falling in Love’, No sé tú, Con los años que me quedan, Mi historia entre tus dedos, ‘Shallow’, Ángeles y ‘Hopelessly devoted to you’. Tras el intermedio se escucharon ‘If I ain’t got you’, ‘Stand by me’, ‘I will always love You’, Somos novios, Tan enamorados, ‘Last dance’ y ‘Can’t take my eyes off You’. Al finalizar, el público aplaudió de pie.

El Centro de Arte no solo nos deleita con música, es cultura, especialmente necesaria en tiempos difíciles. Muchas personas de la tercera edad asistimos y sentimos la música como una verdadera terapia.

Agradezco a Diario EXPRESO por difundir lo que ofrece con frecuencia el Teatro Centro de Arte, a precios simbólicos y en ocasiones sin costo.

Laura Esther Gómez Serrano

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cartas de lectores: La cultura, especialmente necesaria en tiempos difíciles

  2. Cartas de lectores: En algún lugar sobre el horizonte

  3. Cartas de lectores: Sentencias literarias

  4. Cartas de lectores: Catilinaria de la olla y el príncipe

  5. Carlos Luis Andrade: "Con mis hijos no me interesa ser el padre 'cool'"

LO MÁS VISTO

  1. ¿Canales y dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Argentina femenino? | Sudamericano Sub 20

  2. Sudamericano Sub-20: Ecuador es segunda en el hexagonal y espera a Argentina

  3. La Tigresa del Oriente se proclama como la primera therian del Perú

  4. La Alcaldía de Aquiles se desmorona: funcionarios que han salido desde su detención

  5. Intervienen a GRANASA, editora de EXPRESO y EXTRA, por pedido de Inmobiliar

Te recomendamos