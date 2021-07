En Ecuador las cosas en custodia policial desaparecen, expedientes de glosas son quemados, armas de los presos ingresan a las cárceles, sorteos de juicios son dirigidos a ciertos jueces, desaparece una avioneta retenida.... Sin embargo, lo más peligroso es hacer firmar acuerdos ministeriales en que se incluya el reglamento de una ley. El presidente de la República es quien tiene atribución de expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirla ni alterarla… (art. 147.13 Constitución). Según Acuerdo Ministerial 0004-2021 del 02 de julio de 2021, la ministra de Salud expide el Reglamento para aplicación del art. 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. El presidente Moreno expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario mediante Decreto Ejecutivo No. 1165, publicado en el Registro Oficial No. 303 del 5 de octubre de 2020. Lo tragicómico es que el Acuerdo expresa que el reglamento se lo expide por pedido de la directora nacional de Secretaría General de fecha 22 de junio de 2020, donde remite el informe técnico y el proyecto del Acuerdo Ministerial. El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud también remite un informe técnico el 22 de junio de 2021 para la elaboración del Acuerdo. Y se dice que se lo emite por atribuciones concedidas por el art. 154.1 de C.R., lo cual no es verdad, y por atribuciones emanadas del art. 130 del COA; tampoco es verdad. Esta gente engaña a la ciudadanía, en forma particular a los trabajadores y profesionales de la Salud. El engaño mayor, a la confianza del presidente de la República. Así no vamos a ningún lado.

Ab. Franklin Lituma M.