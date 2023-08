Ecuador es víctima de la inseguridad, violencia provocada por el hombre, que a ultranza defiende el maldito negocio del narcotráfico, apoyado en su brazo armado, el crimen organizado. Por otro lado: el cambio climático, ahora como fenómeno de El Niño. Temas de altísima importancia y urgente solución, que los políticos parecen no conocer; lo demostraron en la comedia del 13 de agosto. El país se sentiría satisfecho y agradecido solo con que el administrador de transición logre erradicar la amenaza provocada por el hombre y amainar en algo de furia de la Pachamama. Para eso no se necesita asesoramiento de Bélgica, penalista especializado, menos francotirador, solo sentido común y amor a la patria: identificar la causa y ponerle solución. Ecuador es un país de tránsito de la droga producida en Colombia y Perú, lo que se aceleró en los últimos 15 años por la inoperancia sesgada o no de los políticos. La causa es la droga, la solución, impedir su ingreso cuidando la soberanía en las fronteras, misión de las FF. AA., entrenadas y dotadas de última tecnología. Si no ingresa droga al país, no habrá radares en la costa, escáneres en los puertos, muertos en las calles, motines en las cárceles ni consumo interno y la violencia desaparecerá. Sobre la amenaza natural nada se dijo, no hubo preguntas respecto al fenómeno de El Niño. Al menos se debió consultar a los candidatos sobre el plan de prevención del Gobierno.

Marco A. Zurita Ríos