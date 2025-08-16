Respuesta de Diario EXPRESO a rectificación solicitada por DaVita Cía. Ltda.

Primer punto: Posición de DaVita: “Galo Fernando Chávez Pérez, en calidad de abogado de la compañía DaVita Cía. Ltda., de las compañías de su propiedad en Ecuador y de su representante legal, Ana Cecilia Andino Ruiz, en relación con la nota periodística publicada el 12 de agosto de 2025 bajo el título “Los dueños de la salud: las manos privadas que recibieron $8.000 millones del IESS”, acompañada de un video difundido en los canales oficiales de Diario EXPRESO, manifiesta que: En el material se incluyen afirmaciones inexactas que, según su criterio, afectan la imagen, honra y reputación de la empresa y su representante legal.

Señala que se afirma falsamente que la señora Ana Cecilia Andino Ruiz es propietaria de DaVita Cía. Ltda., cuando en realidad actúa únicamente como representante legal, sin participación accionaria alguna.

Respuesta: en las piezas periodísticas de la primera entrega a las que alude la carta de DaVita, se mencionó a la señora Ana Andino exclusivamente en su calidad de representante legal, conforme correspondía.

Así consta en la versión publicada del reportaje por EXPRESO.

Segundo punto

Posición de DaVita: “Se atribuye que DaVita Cía. Ltda. ha recibido sumas de dinero por parte del lESS desde 2013. De manera expresa: i) en una infografía consta que DAVITA ECUADOR es uno de los “Principales beneficiarios de los pagos del IESS por servicios externos de salud (2013-2025) “; y ii) en la version impresa del diario bajo una foto en la que se muestra una de las clínicas de DaVita Cía. Ltda. se indica que “Las empresas de Davita han recibido ingentes pagos del IESS”. Sobre ambos puntos, ambos no son cierto, por cuanto DaVita Cía. Ltda. inició operaciones en Ecuador únicamente en junio de 2024, por lo que los montos mencionados en la nota corresponden a períodos anteriores y a operaciones realizadas por terceros propietarios; y, a la fecha el IESS mantiene serias deudas de más de 50 millones con las empresas de DaVita Cía. Ltda., por lo que afirmar que ha recibido “ingentes pagos” es faltar a la verdad (sic)”.

Respuesta: en los textos y gráficos siempre se relacionan los pagos a las empresas que compró Davita, como se observa en el pie de foto publicada en EXPRESO. No podemos separar a las empresas del grupo. Si bien en el gráfico aparece el nombre Davita a la cabeza de las empresas que han trabajado con el IESS desde antes de que el grupo comprara las firmas, se ha hecho énfasis en la participación de las compañías. Por otro lado, dichas empresas seguían operando con el Seguro Social hasta las fechas de la reportería. Es decir, Davita seguía recibiendo los beneficios de trabajar con la seguridad social. Se pudo precisar aún más el tema. No obstante, en la segunda entrega, que consistió en mostrar a fondo quiénes son los grupos, se detalla aún más esa relación de Davita con las once empresas que adquirió en 2024.

Tercer punto:

Posición de DaVita: “Adicionalmente, en el segundo 31 del video difundido se utiliza la imagen de señora Ana Cecilia Andino Ruiz sin contar con su autorización expresa, lo cual vulnera su derecho a la protección de la propia imagen, reconocido en el artículo 66, numeral 18 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación, así como los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que consideran la imagen como un dato personal y establecen que su tratamiento requiere el consentimiento expreso del titular. En consecuencia, solicito que dicha imagen sea retirada de todo material audiovisual publicado, y que se abstengan de utilizarla en cualquier medio o formato, presente o futuro, sin la previa autorización de la titular”.

Respuesta: La imagen utilizada proviene de una entrevista virtual realizada vía Zoom, pautada con el equipo de comunicación de la señora Ana Cecilia Andino Ruiz y con ella, antes de iniciar el diálogo por vía telemática. La entrevista tuvo una duración aproximada de una hora, y en el inicio se le explicó que el registro audiovisual sería procesado y utilizado como parte del material de apoyo para un reportaje en preparación. Por tanto, su uso contó con conocimiento y consentimiento previo.

Jonathan Palma

Periodista Diario EXPRESO