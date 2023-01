Para resolver la histórica ola de violencia social hay que mirar más al fondo

Las trágicas muertes de víctimas colaterales de crímenes derivados de sicariato nos demuestran que en Guayaquil es posible morir estando en el lugar y el momento equivocado, en cualquier sector de la ciudad. Deberían llevarnos a reflexionar sobre los modelos culturales y las normas sociales que siguen permitiendo estos patrones de violencia social y criminalidad. Si Guayaquil quiere resolver la histórica ola de violencia y criminalidad actual tiene que mirar más al fondo. Autoridades locales y nacionales deben tener claro que la transformación de la ciudad no puede limitarse a la estética urbana; hay que mirar a los modelos mentales. Y el cambio no puede concentrarse solo en una política represiva, de golpes contundentes a organizaciones criminales, necesarios e importantes, sino también en promover una cultura de legalidad, que es una cultura de oportunidades y de derechos humanos. Se debe promover prácticas de vida y de ciudadanía activa y responsable para vencer a las organizaciones violentas y criminales. Este cambio no puede ser solo responsabilidad del Gobierno nacional. Guayaquil pide a gritos que sus hijos se junten y con grandeza formen un solo equipo para recuperarla. El Municipio de Guayaquil, Gobierno nacional y la ciudadanía tienen que asumir el reto. Las víctimas colaterales nos recuerdan que se necesita un nuevo pacto para la ciudad entre empresa privada, academia, medios de comunicación y sectores sociales, para juntos enfrentar los graves problemas que tenemos de inseguridad, criminalidad y narcotráfico.

Ec. Mario Vargas Ochoa