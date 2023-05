Al rescate del país

Con tristeza y a veces con rabia, hay que reconocer que el país es un Estado fallido, con una democracia de papel y una justicia contradictoria y con vacíos, interpretada y aprovechada por tinterillos para beneficiar a delincuentes con sentencias ejecutoriadas o en flagrancia. Por otra parte, la naturaleza inclemente nos atormenta con inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, lluvias torrenciales. La delincuencia, narcotráfico, secuestros, vacunas, asaltos, inseguridad por doquier, nos quitan la paz. Y las instituciones estatales son indiferentes a las tragedias. Una Función Legislativa desestabilizadora, incapaz y antropófaga; una Función Judicial integrada por jueces y fiscales que no aplican las leyes con independencia y probidad. Se alarga la lista de jueces multicompetentes y constitucionales que hacen gala de profunda incapacidad profesional en derecho constitucional. Una inseguridad desbordada; ni militares ni policías se salvan. Una violencia rentable y política, sostenida, resentida insolente, impuesta por grupos criminales y violentos, que han quitado la vida a más de 1.800 personas este año. Estamos cansados de ver cómo asesinan sin rubor ni piedad. Esta violencia es agobiante y deja traumas. No existe un plan con objetivos nacionales, claros, definidos, que nos haga sentir que caminamos hacia una meta más esperanzadora. El Estado y quien nos gobierna no cumplen su deber de dar seguridad; la corrupción es evidente en todos los sentidos. El recambio de seguridad es acertado, con la designación de los generales Moncayo y Bravo. Manifestaron que hay que dar un giro y un plan a largo plazo. Esperamos resultados. Presidente, el futuro está en sus manos y en sus acciones valientes.

Robespierre Rivas R.