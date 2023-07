El Estado debería vivir únicamente de recaudación de impuestos. Anteriormente se hacía muy difícil el control de la tributación y existía mucha evasión fiscal. Por eso apareció el IVA, y otros más, como una manera de compensar la evasión. Pero ahora, en pleno siglo XXI, de la informática, la nube, el ‘big data’, la IA, etc., es mucho menos difícil detectar a los evasores: profesionales de libre ejercicio, empresarios que declaran IR e IESS como obreros, empresas que maquillan ingresos y gastos; comerciantes/emprendedores exitosos que no lo reflejan en sus declaraciones. Pero los gobiernos de turno van por la vía fácil de incrementar la recaudación: meter la mano a los bolsillos de los laboralmente dependientes, y otras medidas como ISD, derivación de la atención médica de menores de edad de hospitales públicos a hospitales del IESS (metida de mano a los afiliados), incremento del porcentaje de la tabla de recaudación: “los que más ganan más pagan”. Eso es mentira: los que verdaderamente más ganan, que no declaran, no pagan nada o pagan miseria. Mejor incrementar el número de declarantes de IR en vez de reducir la declaración de gastos personales. Si hicieran un verdadero y tecnificado control hasta el IVA podría bajar a 8 %, y así favorecer el acceso a muchos bienes a la gente que menos gana. El problema del ingreso no es exactamente el monto del SMV, sino la enorme cantidad de tributos que se debe pagar. ¡Hasta nuestros políticos entran en el plano de evasores! Dime cómo vives, cuánto pagas de IR y te diré si eres evasor.

David Ernesto Ricaurte Vélez