Puerto Santa Ana, más seguridad

Como visitante asiduo del nuevo polo de desarrollo turístico y empresarial del norte del malecón Simón Bolívar, me siento muy orgulloso de este lugar relajante junto al Río Guayas, con un clima espectacular, y hermoso paisaje que sirve de inspiración para plasmar semblanzas y tópicos del día a día. Luego de recorrerlo de punta a punta, observar restaurantes, bares, karaokes, cafeterías y escuchar música en vivo, me percaté de que no hay policías en este lugar al que acuden muchas familias, amigos y parejas a disfrutar de la gastronomía local. Exhorto a las autoridades pertinentes a siempre tenerlo con protección policial, ya que es el pasaporte de presentación a nivel internacional.

Javier Valarezo Serrano