El pueblo debe razonar el voto

Gracias a las investigaciones y entrevistas a los candidatos a la Asamblea Nacional realizadas por Diario EXPRESO, se ve que en su 98 % no están preparados políticamente. Con preguntas fundamentales y básicas se ve que desconocen en su totalidad la ley y el reglamento de la Asamblea y que no podrán fiscalizar, peor crear leyes para el pueblo. Estamos seguros de que la próxima Asamblea tendrá una calificación del 1 al 2 %. Los candidatos calificados por su partido de “borregos” solo irán para que regresen el prófugo y el que está haciendo la campaña. Está prohibido por las leyes, pero como en el CNE en su mayoría son correístas, no conocen nada. Los partidos políticos para poner candidatos toman en cuenta su popularidad, por eso tenemos futbolistas, payasos, faranduleros, etc., sin ninguna preparación política, para que vayan solo a alzar la mano. Para un partido político su único fin es presentar en la Asamblea la amnistía para el prófugo. El pueblo debe recordar que en su presidencia realizó obras que beneficiaron solo a su bolsillo. La educación está en cero, los estudiantes no respetan a sus maestros. En la pesca dio prioridad a los grandes empresarios en esta rama; redujo a 12 millas de mar -teníamos 200 millas-; construyó carreteras para ‘25 años’ y en la actualidad no sirven; iba a instalar una refinería moderna. Se gastó $ 1.500 millones y lo único que hizo fue rellenar. Cerró cientos de escuelas rurales, incrementando el analfabetismo. Los jóvenes se drogan con los 10 gramos que pueden tener. A los jubilados nos perjudicó por todos lados. Con estas verdades el pueblo debe razonar y dar el voto al que crea que está más preparado para gobernar el país.

Gualberto Arias Bonilla