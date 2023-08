Este problema tiene que ver con la falta de educación y preparación de nuestra niñez y juventud. Aunque muchos no estén de acuerdo, la preparación del pasado era mejor que la actual, cuando se utilizaba ‘San Martín’. Anteriormente el niño y joven respetaban a sus padres y mayores, y saludaban; eso hoy no existe. Antes en la mayor parte de las familias se tomaban los alimentos con todos sus miembros y se conversaban y se analizaba cualquier problema que existía. Hoy no se da ello y si algún familiar asiste está con el celular en la mano y por ende no conversa. Anteriormente en los establecimientos educativos se daba clases de Moral, Cívica, Ética y había viernes culturales en las escuelas. Hoy no se dan estas clases y tenemos una niñez y juventud desorientadas, que no respetan a sus mayores. Por la Ley en Defensa del Niño ni los padres puedan castigar a su hijo si comete una falta grave, y si lo hacen van presos. Ello se refleja en los establecimientos educativos, por cuanto el maestro no puede castigar al alumno, ni alzar la voz o es denunciado y de inmediato sancionado. ¿A quién beneficia esto? A nadie, más bien el único perjudicado es el niño y también el adolescente, que en futuro será un delincuente más en la sociedad, ya que no respeta ni a sus progenitores. Esperemos que el futuro gobierno eche al tarro de basura esta ley y ponga a estudiar Moral, Cívica y Ética. Con ello tendremos una nueva gente que respete a sus semejantes.

Gualberto Arias Bonilla