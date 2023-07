Es de suma urgencia que en los principales cantones del país se construyan cárceles para los delitos menores, como una infracción de tránsito o no pagar los alimentos de los hijos; no es correcto que estas personas vayan a las cárceles y se junten con delincuentes peligrosos. Me expuso un profesional de medicina que tuvo un choque con un motociclista que no acató la luz roja y lo chocó; se fracturó una pierna y un brazo, y los vigilantes lo detuvieron y sin hacer las investigaciones respectivas, mandándolo a la ‘Peni’. Al ingresar le quitaron la ropa, los zapatos y le pidieron plata para ‘protegerlo’. Por suerte su abogado hizo la diligencia respectiva y pasó ‘solo’ 15 días detenido que para él fueron un siglo. Otro amigo me expuso casi lo mismo, por incumplir el pago de alimentos, que fue una mentira de su exesposa. Estuvo preso 20 días y y no le desea ni a su peor enemigo lo que le pasó en la cárcel. Por estas razones y porque son cientos, no se debe unir a estos infractores con presos que han cometido crímenes. El Gobierno junto con los consejos provinciales y concejos cantonales deben hacer un estudio de estos casos y proteger a los ciudadanos que han infringido la ley en menor escala. En nuestra ciudad -Milagro- la Comisión de Tránsito tenía su cárcel para los que infringían la ley, y también la Policía Nacional tenía la suya en San Miguel.

Gualberto Arias Bonilla