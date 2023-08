Con relación al reportaje sobre el primer fallo de anticorrupción”, debo indicar, con mucha pena que, lejos de ser un logro, solo refleja -una vez más- la deficiencia de nuestro sistema de justicia, pues la razón por la cual los casos de delincuencia organizada llegan a esta nueva dependencia es porque según el art. 369 del COIP deben tener “como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material”. El sicariato no está en ese grupo y los jueces debieron rechazar el trato de la Fiscalía porque con eso evitaron que se sancione a los delincuentes por los asesinatos, es decir que reemplazaron indebidamente una pena de 30 años por una de 4. No obstante la ingente inversión del Estado y las donaciones recibidas, el sistema anticorrupción tampoco funciona y aún no justifica su creación ni su costo para los contribuyentes.

Carlos Cortaza Vinueza