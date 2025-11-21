Expreso
Cartas de lectores: Si respondíamos positivamente

Porque al haber optado por el No, muy probablemente le hemos negado al país el derecho a avanzar

Cada oportunidad que nos consultan deberíamos meditar y reflexionar detenidamente si optamos por un monosílabo afirmativo, predisponiéndonos a tener un mañana mejor, o no.

A veces, al optar por una respuesta negativa tan solo negamos la probabilidad de que nuestra nación pueda avanzar más, dejando de lado la posibilidad de que una población con infinidad de problemas pueda salir al paso de circunstancias coyunturales que solo impiden fluidez financiera.

¡Por qué no pudimos responder con un sí, con un afirmativo!

Se trataba de reformar y reacomodar una constitución, de manera que permita desarrollar ampliamente a una nación que clama por inversión y seguridad.

¿Por qué convenía decir Sí? Porque al haber optado por el No, muy probablemente le hemos negado al país el derecho a avanzar.

Eduardo E. Jiménez

