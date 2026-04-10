Potencias mundiales y su disputa por el poder global: el desafío para América Latina

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La tentativa de lograr el poder económico mundial ha desatado el interés de cuatro potencias. EE.UU. pasó de un gobierno demócrata a uno republicano, con 347 millones de habitantes y una deuda externa de $ 36 billones. Las otras potencias son Rusia, con $ 143 millones y una deuda de $ 321 mil millones; China, con $ 1.415 millones y una deuda de $ 2,5 billones; y Brasil, con $ 213 millones y una deuda de $ 747 mil millones. Estos países, con distintos sistemas políticos, buscan influir globalmente y tienen presencia en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Chile, Perú y Colombia.

Influencia de las potencias en América Latina

Las potencias han guiado durante años a países menos favorecidos por economías poco expansivas, territorios, población y deudas externas. EE.UU. influye en Venezuela por su petróleo, Rusia en Irán por armamento, y China mantiene relaciones y deudas con EE.UU., Ecuador y otros países. En América, especialmente hispana, las deudas han limitado su desarrollo frente a las potencias. Según el Banco Mundial, EE.UU. ahora debe a China.

Los gobernantes de países en desarrollo suelen surgir de las masas políticas. El desarrollo depende de acciones económico-sociales, pero muchas regiones enfrentan problemas sin resolver. Si países agrícolas, mineros y pesqueros dejaran de exportar materias primas, los países desarrollados sufrirían retrocesos. Por ello, los países en desarrollo deben priorizar su demanda interna.

Crisis sociales y desafíos políticos

Actualmente, la falta de alimentos, salud, empleo, educación, seguridad, junto con corrupción, criminalidad, suicidios y narcotráfico, son grandes problemas. También influyen la inexperiencia y falta de relaciones internacionales de los gobernantes. América Hispana necesita líderes responsables que respeten las constituciones. Sin embargo, organismos como la ONU y la OEA, con más de 80 años, deben actualizar sus estatutos ante la crisis mundial.

José Arrobo Reyes