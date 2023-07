El NO positivo

No, no y no. Este rotundo no va dirigido como rechazo a dejar de extraer el crudo ecuatoriano desde el bloque 43, que produce 55.000 barriles diarios de petróleo (BDP). Estimando un precio promedio de $ 60. c/u, suman al Presupuesto General del Estado $ 1.200 millones anuales. Es paradójico que los que hoy se oponen a la consulta, ayer, políticamente por hacer oposición, aplaudían y cantaban loas a la recolección de firmas. Y está en entredicho si hay o no mayor afectación al medio ambiente; lo de sopesar es si se obtienen benéficos o es contraproducente. Paso ejemplo: el de aquella persona a quien le rompen el cráneo y ello le causa una herida de 43 puntos. Para evitar el desangre, un equipo hace la intervención quirúrgica que le cambia la forma del cráneo; pierde cabellos en la zona y se visualizan las puntadas del cirujano. Igual pasaría si se desmontara toda la estructura de los campos petroleros. Nadie puede concebir que con la remediación de los campos todo vuelva a ser como antes. Ya todo cambió, en lo económico, social y en la actividad laboral. Es conveniente que asentemos los pies en la realidad pragmática del desenvolvimiento económico de las naciones. Ningún país, por más contaminador del planeta o rico que sea, nos va a dar dinero por nada. Necesitamos los dólares del petróleo para cubrir presupuestos para bienestar de todos los ecuatorianos. Sin menospreciar cualquier ponencia, el voto NO positivo es el adecuado para estar al nivel medio de los países del tercer mundo, circunscriptos en el concierto de las grandes naciones.

César Antonio Jijón Sánchez