Una persona especial es sencilla, agradecida con Dios y emana una luz de color y bondad. Cuando aparece en tu vida, coincide en tu camino y tiene mucha analogía es porque el destino ya estaba escrito, para un propósito marcado en tu alma. Nada es casual sino causal impregnado; por ello la vida te deja fluir en tiempo, paciencia y actitud positiva. Una persona especial lo es no por la profesión que tenga, ni los honores adquiridos, ni el linaje que lleva plasmado por generaciones, sino por lo que existe en su hermoso corazón. Jamás descalifiques a nadie porque todos tienen algo que enseñar, y tú algo que aprender de esa persona. Preocúpate más bien por tu conciencia que por tu reputación; tu reputación es lo que otros piensan que eres. Una persona especial siempre te buscará en ausencia y estará pensando en ti por las huellas indelebles que plasmaste en su ser. Cuando tú amas y sirves a los demás, la vida te amará y te servirá igual a ti, por multiplicado. Proverbio chino: “El sabio no dice lo que sabe; mientras el necio no sabe lo que dice”. Para mi musa inspiradora, Bachi.

Javier Valarezo Serrano