Un periodismo imparcial

Me complace sobremanera leer artículos de opinión que publica diario Expreso. En los del Sr. Rubén Montoya se puede apreciar su vocación de periodista imparcial; de una manera clara y real nos expresa sus criterios para que los lectores saquemos nuestras propias conclusiones y podamos adentrarnos en la problemática expuesta. Es directo, no camina por las ramas y no crea en el lector odio y animadversión a ciertos personajes y situaciones de la vida nacional. Sus escritos son oasis en medio de tanto juicio direccionado de sus colegas. Que siga dentro de esa línea periodística, diciendo las cosas por su nombre, pero dentro de un marco de respeto y sobre todo de realidades exactas.

Ab. Rodrigo Herrera C.