La pérdida del humanismo: la crisis de valores que empuja al mundo hacia la ley del más fuerte

La humanidad dividida entre el humanismo y la confrontación, una metáfora visual del riesgo de imponer la ley del más fuerte.Imagen generada con IA

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Cada día soy más consciente de las desviaciones y de la pérdida del sentido humanitario que sufrimos, con el consiguiente riesgo de inhumanidades que nos sorprenden por cualquier esquina del planeta, en contextos que relativizan lo auténtico, desatendiendo el vocablo o rechazándolo sin más.

El humanismo como base del desarrollo

En consecuencia, la pujanza más vital al servicio del desarrollo es un humanismo en valores, o sea, integral e infalible. Pongámonos a prueba. No hemos venido para dominar, sino para servir, sustentando el mundo de las relaciones con el vínculo de lo fidedigno, que es como se hace camino en comunión y en comunidad.

La normalización de la falsedad en la sociedad

No obstante, solemos activar la falsedad como lenguaje cotidiano, sabiendo que es un modo de eclipsarnos y una manera de destronar de nosotros nuestros propios latidos.

Hay que alejarse, por consiguiente, de este tormento absurdo que nos lleva a la ley de la selva, que no es otra que la norma del más fuerte.

Víctor Corcoba