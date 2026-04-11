La pérdida del humanismo: la crisis de valores que empuja al mundo hacia la ley del más fuerte
La pérdida del sentido humanitario y la normalización de la falsedad amenazan con imponer la ley del más fuerte en una sociedad que se aleja de los valores
Cada día soy más consciente de las desviaciones y de la pérdida del sentido humanitario que sufrimos, con el consiguiente riesgo de inhumanidades que nos sorprenden por cualquier esquina del planeta, en contextos que relativizan lo auténtico, desatendiendo el vocablo o rechazándolo sin más.
Política
El rol ciudadano en el caos de lo autoritario en Ecuador: riesgos y escenarios
Richard Josue Jimenez Mora
El humanismo como base del desarrollo
En consecuencia, la pujanza más vital al servicio del desarrollo es un humanismo en valores, o sea, integral e infalible. Pongámonos a prueba. No hemos venido para dominar, sino para servir, sustentando el mundo de las relaciones con el vínculo de lo fidedigno, que es como se hace camino en comunión y en comunidad.
Ecuador
Juegos de azar sin fines de lucro: el debate legal
Flor Layedra Torres
La normalización de la falsedad en la sociedad
No obstante, solemos activar la falsedad como lenguaje cotidiano, sabiendo que es un modo de eclipsarnos y una manera de destronar de nosotros nuestros propios latidos.
Hay que alejarse, por consiguiente, de este tormento absurdo que nos lleva a la ley de la selva, que no es otra que la norma del más fuerte.
Víctor Corcoba