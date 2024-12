Nunca pensamos tener la justicia corrompida, ella se conservaba erguida

Elevada, impoluta, con la verdad reinando, todo derecho y nada al revés. Hoy es lo contrario, ha subido a los confines de la maldad sin recato, creyéndose muy valiosa, pero se cae a pedazos; ha perdido todo honor. Sus plumazos, acciones, traen complicaciones; su indigno proceder causa mutilaciones. Esquilma a todos para dinero poseer; cruel canallada, es obra de Mefistófeles, que los incita a violar la ley. ¡Antes que reciclar a indignos por acciones miserables que anulan a la verdad, ignorarlos para siempre por traición a la patria y su nombre no nombrar. Que no puedan acceder a puesto público, peor ser autoridad. Así acaba el círculo vicioso que atenta contra la justicia y la moral. Tantos juicios empantanados y la justicia en defunción; lo que queda es anular la Constitución, que beneficia a desalmados y aniquila la paz. Este mal está enquistado, apunta a todos lados y lacera con dolor. Se infiltró el terror y el mal se institucionalizó. ¡Hoy la justicia es injusta! Es más fácil ser honesto y apoyar al suelo patrio que nos dio cuna, sustento y un porvenir. Aplaudamos al que labra paso a paso su futuro, al que estudia, lucha por la paz y los valores para hacernos resurgir. No al que engaña u ofrece un trabajo sin saber trabajar; quitando a otros su dinero, ganado por horas y sin parar. Atrás el paternalismo que hace más pobre al humilde; es un regalo vil, engañoso sustento, pues el trabajo ennoblece y dejas de ser servil. Apostemos a la vida con la justicia que es manos limpias, dignidad, honor y amor; para ella una reverencia ante su nobleza.

Myrna Jurado de Cobo