Patria y vida

Me refiero al artículo que con este título publicara en días pasados el Dr. Juan Carlos Faidutti. En la tercera columna critica malsanamente la política del expresidente Obama “que abrió el turismo y abastecimiento de productos sin ninguna condición pero que al subir Trump cortó este error cometido por Obama”. Tilda de error el haber aperturado algo del libre comercio, esencia del capitalismo, que empezaba a introducirse en un país socialista con relativo éxito. A partir de esta política de EE.UU. en la isla se empezó a hablar de propiedad privada y liberalización del comercio en paralelo con el turismo, que se traduce en fomento de la economía en general. Seguramente en las principales ciudades de la Unión, se habría anidado el mezquino pensamiento de que esas medidas beneficiarían al gobierno comunista de la isla. Error monumental. Las políticas de libre comercio, fomento al turismo y flexibilización de los resortes de la economía conllevan al libre emprendimiento, ingreso de divisas, importaciones y exportaciones, libre mercado, etc., repercuten innegablemente en beneficio popular. Añade el comentario: “han conseguido la libertad para importar productos necesarios para vivir”. etc. y “debe empezar a abrir sus puertas al libre mercado. etc.”. ¡Son precisamente las medidas que impulsó Obama! En 2019 tuve la suerte de visitar La Habana. Se veían a cada hora entrar y zarpar enormes barcos de cruceros que traían turistas, especialmente norteamericanos.

Jorge Nazri Adum