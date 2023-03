Somos un país de cretinos y minusválidos mentales

El resultado de las últimas elecciones nos lo ha demostrado una vez más. Los triunfadores lo han hecho con menos de 30 % de los electores. Si mal no recuerdo, hace más de 50 años el país comenzó una campaña para reducir el cretinismo que existía y que afectaba principalmente a la población indígena porque gran parte de esta no consumía sal yodada. Esa recomendación no ha llegado a muchos de los de poncho, prueba de ello es el dirigente indígena Iza, que ha dicho públicamente con soberbia que volverá a incendiar al país, luego de que la gran mayoría de asambleístas le entregó en bandeja de plata la cabeza del Gral. Carrillo, jefe de la Policía en el levantamiento de 2019 y ministro del Interior en 2022. Estos dos levantamientos indígenas le costaron al país miles de millones de dólares y lamentables pérdidas de vida; delitos por los cuales esta misma Asamblea indultó a esa gavilla de terroristas. Y la gran mayoría de funcionarios y jueces de la Función Judicial, particularmente la del gremio penal, concede ‘habeas corpus’ a corruptos y delincuentes presos y enjuiciados, pese a tener sentencias en firme. El constitucionalista, Dr. Roberto López, en su artículo del 27 de febrero en Diario Expreso, señala que la Constitución en su art. 89 dice que el ‘habeas corpus’ solo puede presentarse ante al presidente de la Corte Provincial de Justicia donde se encuentra el detenido. Cretinos somos porque hemos elegido a una sarta de corruptos como miembros del Cpccs, poderosa institución que tiene que designar a las principales autoridades encargadas de combatir la corrupción. Uno de esos elegidos se llena la boca al decir que es abogado del más grande corrupto que tiene el país. Estamos en manos y a merced del narcotráfico, la delincuencia y la corrupción a todo nivel. Me permito sugerir a las jefas de los hogares de los asambleístas, funcionarios judiciales de todo nivel y de las dependencias oficiales del Estado, consejos provinciales, alcaldías, que incorporen un poquito de sal yodada en las comidas de sus respectivos maridos o jefes de familia, para bien de ellos y del país.

Jorge Luis Rojas Silva