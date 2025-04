Cartas de lectores: El cambio empieza en casa

Desde pequeña, sin saberlo, el orden y la renovación han sido parte de mi vida. Recuerdo cuando vivía en la playa y ya en la infancia veía oportunidades en lo que otros dejaban atrás. En la esquina de mi cuadra vivía una gran familia de enanitos de Colonche, un pueblo cercano. Se me ocurrió recoger ropa y zapatos que mi hermano y yo ya no usábamos y vendérselos. Todo lo que llevaba les quedaba perfectamente y se vendía de inmediato. Aquel primer acto de organización y desapego me enseñó que lo que ya no tiene lugar en nuestra vida puede convertirse en valor para otros. Este principio ha sido mi guía. Antes de acumular cosas innecesarias, siempre he priorizado tres opciones: vender lo que está en buen estado porque me ha costado; regalarlo a un familiar que lo necesite; o donarlo. Esto me ha permitido mantener equilibrio en mi hogar, transformar espacios y dar segundas oportunidades a objetos con historia. La organización no se trata solo de despejar espacio físico, sino de abrirnos a nuevas posibilidades. Al liberar lo que ya no nos aporta damos lugar a cosas mejores. En mi casa cada transformación ha traído nueva energía. Mi mesa de centro, por ejemplo, ha pasado por distintas versiones: con vidrio, espejo, cambios de color y patas nuevas. Mi dormitorio: de madera natural a vino, luego café y finalmente blanco. Cada cambio renovaba la estética y reflejaba una nueva etapa en mi vida. El orden y la renovación pueden ser el primer paso hacia grandes oportunidades. Tal vez sea un ingreso extra al vender lo que ya no usamos, la satisfacción de ayudar a alguien con una donación o el simple placer de sentirnos en armonía con nuestro espacio. Cuando ponemos en orden nuestro entorno, algo dentro de nosotros también se transforma. Si siente que el desorden lo abruma o que su hogar necesita un cambio, empiece hoy. Abra espacio para lo nuevo, dele una segunda vida a lo que ya no usa y descubra cómo una simple acción puede inspirar grandes oportunidades. El cambio comienza en casa. Cada objeto que libera es un paso hacia una vida más ligera, más clara y más alineada con quien es usted hoy.

Teresita Sandoval