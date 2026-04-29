Oportunistas en política: cómo afectan la confianza del electorado en tiempos de elecciones

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Proverbios 12:20... Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal; pero alegría en el de los que piensan el bien. -R.V. 1960. Aparecen los oportunistas en tiempos de elecciones. Tienen ojo clínico a la hora de afiliarse. Se van con los colores de moda, siguen al líder que ostenta el poder, no tienen formación política. Los oportunistas se venden al mejor postor, están detrás azuzando al líder.

Lealtades frágiles y conveniencia

Son expertos en el arte del elogio, aplauden para alimentar el ego y a la vuelta de la esquina lanzan la piedra. Pescan en río revuelto, son como los cuervos y están al acecho. Nadie se da cuenta de que manipulan a su jefe, se aprovechan de los demás con saña, sus palabras envenenan a quienes les creen. Se aprovechan del trabajo de otros, no tienen vergüenza y se vuelven cínicos. Solo les interesa la miel del cargo; en el camino atropellan a sus contrincantes y no pierden el tiempo. ¿Conoces oportunistas? ¿Por qué eligen a los oportunistas? ¿Cómo nos defendemos de ellos? Los oportunistas son como una bacteria; en la política, causan daño a la confianza del pueblo.

Agustín Romero