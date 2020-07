Una nueva señal de los tiempos

Los titulares del mundo parecen estar llenos de tristeza y fatalidad, pero ha aparecido una nueva señal de buenos tiempos: Ofiuco, portador de la serpiente. Como la mayoría de personas con educación en ciencias, considero a la Astrología en la misma categoría que los vendedores de aceite de serpiente y parece que tenía razón: las serpientes tienen influencia sobre nuestras vidas. La información básica de la NASA es que las constelaciones se han movido lentamente en relación con la Tierra y ahora no están donde deberían estar en términos del calendario. La astrología no ha incluido la 13ª constelación, quizás porque trece se considera un número desafortunado. Como la mayoría de personas, he echado un vistazo a las estrellas y he considerado lo que me depara el día y, en general, es positivo. Como profesor de ciencias, utilicé un enfoque simple para mostrar a los estudiantes la falsedad de estas predicciones dándoles un conjunto de predicciones sin el nombre del signo zodiacal, las características aparentes de la estrella canta y les pedí que identificaran cuál era cuál: los estudiantes no pudieron Creo que quedarme en casa mientras está ocurriendo la pandemia de COVID y esperar a que se desarrolle una vacuna podría ser la única lectura científica de la predicción para mí, y realmente no necesité que me lo contaran nuevamente. Veremos si mañana es más positivo.

Dennis Fitzgerald